Homem suspeito de estuprar três crianças, gravar e divulgar as cenas de sexo na internet é preso

Um paulistano de 27 anos, suspeito de estuprar, filmar e divulgar cenas de sexo na internet com ao menos três crianças, se entregou à Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE), no último sábado (10). O homem, que residia em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi alvo de uma operação contra pornografia infantil na última semana e era considerado foragido.

As investigações apontam que o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria praticado atos libidinosos com ao menos três crianças, sendo duas delas residentes em São Paulo e a terceira, em Pernambuco, apontada como sobrinho do criminoso. As idades das vítimas não foram informadas.

De acordo com a PF, no último dia 8 de setembro, agentes deflagraram a Operação Infância Resgatada 3, com o objetivo de cumprir o mandado de prisão preventiva contra o suspeito e outros três mandados de busca e apreensão em Muribequinha, Jaboatão. Na ocasião, o homem não estava na residência, sendo necessárias diligências complementares nos dias 9 e 10 de setembro.

D Folha PE