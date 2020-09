Homens são assassinados a tiros no bairro Borborema, em Serra Talhada

Dois homens identificados preliminarmente como ‘Juan’ e ‘Neguinho’, foram assassinados a tiros na manhã desta segunda-feira (07), no bairro Borborema, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, um homem foi o autor dos disparos e fugiu a pé, após cometer o duplo homicídio nas proximidades da Clínica Psiquiátrica.

Ainda segundo informações, uma das vítimas foi morta dentro de casa, e o outro foi morto enquanto tentava fugir.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil está investigando o caso.

HOMICÍDIOS

Este é o 20º homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2020. O último vitimou a jovem Rafaela Maria Alves da Silva, que foi assassinada a tiros no dia 21 de agosto, após tentar salvar o pai no bairro Vila Bela.

