HOSPAM recebe nova UTI Móvel e ventiladores mecânicos

Uma nova UTI Móvel e dois ventiladores mecânicos serão entregues ao Hospital Regional Agamenon Magalhães (HOSPAM), na Próxima sexta-feira (18). A cerimônia contará com as presenças dos deputados Sebastião Oliveira e Rogério Leão que destinaram recursos para a compra dos equipamentos.

O evento acontece às 11h da manhã com transmissão ao vivo no perfil do Hospam no Instagram.

Devido protocolos sanitários vigentes o acesso a cerimônia será restrito.

Do Vila Bela Online