Idoso serra-talhadense de 62 anos tem empréstimo de quase R$ 3,5 mil feito em seu nome após cair em golpe; filha lamenta: ‘revoltante’

Na última semana, a família do Sr. Luiz Macena de Aquino, de 62 anos, morador do sítio Cacimbinha, em Serra Talhada, começou a viver um verdadeiro pesadelo.

Segundo sua filha, Maria Leidjane, Luiz foi vítima de um golpe aplicado dentro de uma agência bancária, no centro da cidade, em plena luz do dia.

“Meu pai estava me esperando, como de costume e de imediato chegou um rapaz oferecendo ajuda. Ele disse, na primeira vez, que não precisava. O cara ficou perto dele, insistindo, e disse que trabalhava no banco. Ele estava com a camisa da cor da farda. Na segunda tentativa, meu pai caiu. Entregou cartão, senha e tudo”, explicou Maria Leidjane.

De acordo com ela, o homem sacou um valor inferior ao total disponível na conta e entregou um cartão cancelado a Luiz.

No começo desta semana, o filho de Luiz Macena foi realizar um saque a pedido do pai e a família descobriu o golpe, que consistiu no saque de R$ 600,00 que estavam na conta e um empréstimo no valor de R$ 3.362,39.

Maria disse que o pai foi à delegacia para denunciar o acontecido e as autoridades policiais afirmaram que o valor que estava em conta deveria ser devolvido ao dono da conta e o empréstimo, cancelado. O gerente do banco, por outro lado, disse que o empréstimo não pode ser cancelado porque o idoso entregou o cartão ao criminoso. A filha afirma que vai recorrer na justiça.

“Peço às pessoas que pelo amor de Deus não confiem em ninguém em uma agência bancária, porque às vezes o dono do cartão não consegue fazer um empréstimo depois de três idas na rua e uns bandidos desses conseguem. Não entendo o porquê deles terem essas facilidades. Eu vou recorrer, já estou com advogado. Além do meu pai pagar o valor do empréstimo, ainda vai ter que pagar juros. É revoltante um negócio desses”, afirmou.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online