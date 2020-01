IF Sertão-PE está com inscrições abertas para os cursos de Engenharia Civil e Licenciatura em Física no campus Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IF Sertão-PE está com inscrições abertas para os cursos Engenharia Civil e Licenciatura em Física. A seleção é feita por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, através do site do Sistema de Seleção Unificada (SISU), até o dia 26 de janeiro, pelo site: https://sisu.mec.gov.br/

Para o curso de Engenharia Civil estão sendo ofertadas 35 vagas. As aulas começarão em fevereiro e acontecem no turno da tarde. Para Licenciatura em Física estão sendo ofertadas 60 vagas, divididas em duas turmas de 30 estudantes, os que optarem por estudar no turno da manhã, começarão as aulas em fevereiro, já quem quiser estudar à noite, só vai inciar o curso no mês de julho.

De acordo com o cronograma do SISU, o resultado desta seleção deverá ser anunciado no dia 28 e as matrículas ocorrerão de 29 de janeiro a 04 de fevereiro. É válido ressaltar que o IF Sertão-PE está com vagas abertas em todos os seus sete campi, com cursos das mais diversas áreas de conhecimento.

Acesse aqui o cronograma oficial do Sisu com estas e demais informações, bem com o calendário de matrículas no IF Sertão-PE para os candidatos selecionados, que também já está disponível, além do edital da seleção e outros dados referentes ao Sisu.