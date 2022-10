IFPE: começam nesta segunda inscrições para 5.360 vagas em cursos técnicos e superiores

Começam nesta segunda-feira (10) e seguem até o dia 1º de novembro as inscrições para o processo de ingresso de novos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). Ao todo, estão sendo ofertadas 5.360 vagas, divididas em cursos superiores, técnicos e de qualificação profissional.

As oportunidades são para os 16 campi da instituição e cinco polos de Educação a Distância (EaD), com as aulas iniciando no primeiro semestre de 2023. As inscrições são gratuitas.

Processo de seleção 100% virtual

De acordo com o IFPE, todas as etapas do processo de seleção serão realizadas pela internet. Para concorrer, o estudante deve realizar a inscrição por meio do site ingresso.ifpe.edu.br, onde também está disponível o edital com os detalhes da seleção.

Do total de vagas oferecidas, 2.195 são em cursos técnicos na modalidade Subsequente (para quem já concluiu o ensino médio); 1.925 são em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (voltados para quem já concluiu o ensino fundamental); 1.205 em cursos superiores; e 35 em curso de qualificação profissional Proeja (para jovens e adultos que não cursaram o ensino médio e têm mais de 18 anos). Segundo a instituição, 5.165 vagas são para cursos presenciais e 195 para a modalidade EaD.

Cursos técnicos integrados

Os candidatos que concorrem às vagas nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e de qualificação profissional na modalidade Proeja serão selecionados por meio da análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática, com base no histórico escolar ou certificação equivalente.

Já os estudantes que buscam uma vaga nos cursos técnicos subsequentes poderão optar por utilizar a análise do desempenho escolar (por meio do histórico escolar) ou a pontuação obtida em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e em Matemática e suas Tecnologias de uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A seleção dos candidatos às vagas nos cursos superiores será por meio da Nota Geral no Enem, também obtida em uma das cinco últimas edições do exame (2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021). Para os candidatos aos cursos de Licenciatura em Música (Campus Belo Jardim) e técnico em Instrumento Musical (Campus Barreiros), haverá ainda uma etapa adicional de performance. A avaliação será realizada de forma remota, por meio do envio de vídeo.

Maior número de vagas

Segundo o IFPE, o novo processo de ingresso conta com 729 vagas a mais do que a seleção do primeiro semestre de 2022. A ampliação da oferta de vagas se dá por meio da abertura de 13 novos cursos, que passam a ser ofertados nas unidades de Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista e Pesqueira.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco reserva 60% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio em escolas da rede pública. Dentro desse percentual, há cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas ou com deficiência. Também há reserva de vagas nos cursos de vocação agrícola para estudantes oriundos do campo.

A lista preliminar de classificação do processo será publicada no dia 23 de novembro, no site do IFPE. Os candidatos poderão apresentar recursos on-line no dia 24.

A lista de classificação está prevista para ser divulgada no dia 2 de dezembro e a relação dos aprovados e a convocação para a matrícula deve ser publicada a partir do dia 20 de dezembro, após a finalização dos procedimentos de heteroidentificação para pessoas pretas e pardas e aferição da condição de indígena.

Do Vila Bela Online