IFSertãoPE abre inscrições para estágio remunerado com três vagas em Serra Talhada

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), campus Serra Talhada, abre inscrições nesta quinta-feira (10), para um processo seletivo simplificado destinado a três vagas de estágio. As oportunidades são para estudantes de nível superior, distribuídas entre os cursos de Tecnologia da Informação (1 vaga) e Administração (2 vagas). Os selecionados atuarão em setores específicos da instituição, com jornadas de 4 a 6 horas diárias e bolsas que variam de R$ 787,98 a R$ 1.125,69, além de auxílio-transporte.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, entre 10 e 16 de abril, por meio do link disponível abaixo:

Clique aqui para acessar o formulário de inscrição.

Entre os documentos exigidos estão comprovante de matrícula, histórico escolar, currículo e, para candidatos com deficiência, laudo médico. A seleção será baseada em análise de histórico escolar (60 pontos) e currículo (40 pontos), com critérios como aproveitamento acadêmico e participação em cursos ou projetos. Em caso de empate, prevalece a maior nota no histórico ou a idade mais elevada.

A lista de inscritos será divulgada até 18 de abril, e o resultado final no dia 28. O estágio terá duração mínima de seis meses, podendo ser estendido até 24 meses.

Para mais detalhes, é imprescindível que o candidato leia atentamente ao edital 09/2025. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]. br.