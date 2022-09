IFSertãoPE abre processo seletivo com 2.055 vagas para cursos técnicos gratuitos

Para se inscrever, o candidato precisa preencher todos os itens do Formulário de Inscrição, inclusive o Questionário Socioeconômico. A seleção será feita através de análise de histórico escolar. Por isso, no momento da inscrição, o candidato deve anexar frente e verso do documento emitido pela escola (ficha 18, para estudantes do Nível Fundamental; ficha 19, para Nível Médio) e inserir as notas, exigidas no respectivo edital, no sistema.