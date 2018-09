Incêndio é registrado em residência em Serra Talhada

Um incêndio foi registrado em uma residência no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (25). De acordo com informações repassadas para o Jornal Desafio Online, as chamas atingiram parte da casa e objetos foram destruídos.

Ainda de acordo com informações, no momento do incidente duas crianças e uma mulher estavam dentro da casa, mas apenas a vó das crianças sofreu queimaduras nas mãos, e foi socorrida por vizinhos para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) para receber cuidados médicos.

A suspeita é de que um curto circuito provocou as chamas.