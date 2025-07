Indicação de Pastor Eurico leva Vandinho da Saúde à Casa Civil

O ex-vereador de Serra Talhada, Evandro de Souza Lima, mais conhecido como Vandinho da Saúde, foi nomeado para o cargo comissionado de Assessor (símbolo CAA-2) na Secretaria da Casa Civil do Governo de Pernambuco. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de abril de 2025, com efeitos retroativos ao dia 16 do mesmo mês.

Apesar das especulações de que a nomeação teria sido uma indicação do deputado estadual Luciano Duque, de quem é aliado político, Vandinho esclareceu ao blog que o responsável por sua indicação foi o deputado federal Pastor Eurico.

“Minha indicação foi feita pelo deputado Pastor Eurico, com quem compartilho princípios e o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de saúde. Vamos seguir mantendo uma agenda voltada para fortalecer as ações da governadora Raquel Lyra em Pernambuco”, afirmou Vandinho.

O ex-parlamentar, que ganhou notoriedade durante seus mandatos por pautar ações voltadas à saúde pública e ao atendimento à população mais carente, agora deve atuar nos bastidores do governo estadual, reforçando a interlocução política da gestão Raquel Lyra no Sertão do Pajeú.

DO Júnior Campos