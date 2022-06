Infarto tira a vida do Secretário Executivo de Cultura de SJEgito aos 38 anos

Faleceu na madrugada deste sábado (04), o Secretário Executivo de Cultura, Esportes e Turismo de São José do Egito, André Araújo.

Ele tinha 38 anos e sofreu um infarto fulminante no apartamento em que morava na Capital da Poesia.

Seu corpo foi velado na Pizzaria de seu pai, Dega Araújo, a Pizzaria Egipciense, a pioneira da cidade, e era uma outra paixão do André. O sepultamento ocorrerá no fim da tarde no Cemitério Apóstolo Pedro, São José do Egito. O prefeito Evandro Valadares deve decretar luto oficial de três dias.

André já havia tido outros problemas cardíacos quando morou em Rio Claro, São Paulo. Chegou a sofrer outro episódio de infarto, quando fez exames complementares e decidiu voltar a São José do Egito.

Tido como dinâmico e fisioterapeuta por formação, era um operoso auxiliar da gestão Evandro Valadares. Atuava ao lado do Secretário Henrique Marinho e também contribuía com a pasta da Educação. Ajudava na área de eventos como a Festa de Reis e tantos outros eventos. Mais jovem, atuou em grêmios estudantis, tendo sido conhecido como André do Grêmio.

“André foi um mais um sobrinho que a vida me deu. Um dia alegre como estavas ontem para no meio da noite, partires sem dizer “tchau tia. Como dói meu amigo. Como vais nos fazer falta. Quem vai dizer: tia, deixa eu aperrear um pouquinho! Nunca era aperreio. Era ajuda na educação. Obrigada por tudo que fizestes. E, agora só nos resta dizer: Descansa em paz”, disse Selma Leite Secretária Executiva de Educação.

Nota de Pesar Prefeitura

A Prefeitura de São José do Egito, lamenta profundamente o falecimento precoce, do servidor, secretário adjunto de cultura André Araújo Silva. Ocorrido na madrugada deste sábado (04). Que Deus conforte os corações da família e amigos, nesse momento de tristeza. André, era servidor dedicado com atuação em várias áreas e um grande serviço prestado ao povo egipciense. O Prefeito Evandro Valadares, decreta luto oficial no município por 3 dias.

Prefeitura de São José do Egito

Nota de Pesar Evandro Valadares

Hoje, prestamos uma homenagem a alguém que tanto fez pelo nosso município e parte tão cedo para a casa do Pai. André Araújo. Servidor Municipal, atualmente secretário adjunto de cultura, turismo e esportes, militante político, e até candidato a vereador foi. Ao longo de sua pouca idade, contribuiu demais para o desenvolvimento de São José do Egito. André, obrigado por tudo, amigo!!! Que Deus conforte o coração de toda família e amigos.

Na condição de prefeito, decreto luto oficial em todo Município de São José do Egito, em uma justa homenagem ao nosso querido André do Grêmio.

Evandro Valadares / Prefeito de São José do Egito

Nota de Pesar Secretaria de Cultura

É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo, companheiro de trabalho, André Araújo Silva, Secretário Adjunto de Cultura, Turismo e Esportes. Comunicamos ainda, que estão canceladas as rodadas da Copa Carreiro de Futebol Egipciense 2022, nos dias 4 e 5 de junho. Neste momento de grande comoção, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos.

Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes