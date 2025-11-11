Inmet emite alerta de “Perigo” para o Sertão do Pajeú: risco de incêndios e problemas de saúde

O Sertão do Pajeú tem enfrentado dias de muito calor e clima extremamente seco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiram alertas de “Perigo” para a região, com validade até o dia 14 de novembro, devido à baixa umidade do ar, que pode ficar abaixo dos 20%.

Segundo os órgãos, o calor intenso, com temperaturas acima dos 35°C, aliado à baixa umidade, aumenta os riscos de incêndios e causa desconforto físico, como ressecamento da pele e irritações nos olhos e mucosas.

A Apac reforça as orientações para que a população consuma bastante água, evite atividades físicas entre 10h e 17h e mantenha os ambientes umidificados, além do uso de hidratantes corporais.

No Sertão do Pajeú, os municípios incluídos no alerta de “Perigo” do Inmet são:

Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão e Tabira.

As altas temperaturas e o ar seco devem persistir ao longo da semana, exigindo atenção redobrada da população da região.