INMET emite alerta para Serra Talhada e região de baixa umidade com nível de Severidade: Perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou, nesta sexta-feira (7), um aviso de baixa umidade com início ao meio-dia. A previsão indica que a umidade relativa do ar deve oscilar entre 20% e 12%, faixa considerada perigosa para a saúde e para o meio ambiente.

O alerta frisa riscos de incêndios florestais, além de desconfortos como ressecamento da pele, irritação nos olhos, boca e nariz. O organismo reage como se estivesse cruzando um deserto invisível, e os cuidados precisam ser redobrados.

Para a população, o INMET reforça uma série de recomendações:

• Beba bastante líquido ao longo do dia

• Evite bebidas diuréticas, como café e álcool

• Não pratique atividades físicas durante o período mais seco

• Evite exposição ao sol nas horas mais quentes

• Utilize hidratante na pele e, se possível, umidifique os ambientes internos

• Evite qualquer desgaste físico, especialmente à tarde

• Em caso de dúvidas ou emergência, busque orientação da Defesa Civil pelo 199 ou do Corpo de Bombeiros pelo 193

O alerta segue válido até atualização oficial.