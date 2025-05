INSS determina bloqueio de novos descontos de consignados para todos os beneficiários

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, determinou o bloqueio de descontos no empréstimo consignado para aposentados e pensionistas.

“Determino o bloqueio dos benefícios para averbação de novos descontos de empréstimo consignado, para todos os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, independente da data de concessão do benefício”, diz o despacho.

A suspensão dos descontos consignados atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) dessa quarta-feira (7). Em decisão unânime, os ministros da Corte decidiram manter a decisão de suspender os descontos de associações em aposentadorias e pensões.

O TCU negou os recursos do INSS e de associações envolvidas no esquema de fraudes.