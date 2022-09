INSS divulga o calendário da parcela única do 13º salário; veja quem tem direito

É direito dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), receberem o 13° salário, um adicional referente ao rendimento que tiveram no último ano. Devido a pandemia de Covid-19, o governo federal antecipou o pagamento deste direito para o primeiro semestre do ano, a fim de permitir que a população tenha acesso ao valor para movimentar a economia.

Em maio deste ano foi liberada a primeira parcela do 13° salário do INSS, onde mais de 30,5 milhões de pessoas puderam ter acesso ao pagamento. O crédito foi dividido em dois calendário, com repasses em maio e depois em junho, como já é de costume acontecer. No entanto, quem começou a receber o salário previdenciário a partir de maio também pode receber.

Neste caso, as expectativas são de que um 13° proporcional seja pago a partir do dia 25 de novembro, quando começa o pagamento do mês em questão. O valor a ser repassado vai depender, além do valor que o segurado ganha, dos meses em que ele está recebendo o pagamento da Previdência.

É permitido ter acesso ao valor do 13° salário do INSS aqueles que receberam benefícios por mais de 30 dias. A previsão é que este pagamento ocorra em parcela única, a ser paga no penúltimo mês do ano, como acontecia antes da antecipação ter sido aprovada no país.

A primeira parcela, no entanto, era depositada sempre no primeiro semestre do ano, em meados de junho e agosto. Enquanto a segunda e última parcela do salário extra chegava aos aposentados e pensionistas do INSS no fim do ano, em dezembro normalmente.