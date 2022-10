Ipec (ex-Ibope) erra em 26 pesquisas nos Estados

O Ipec (ex-Ibope) fez pesquisas para eleições de governadores em 26 Estados e no Distrito Federal. A maioria foi na semana passada, algumas na véspera da eleição. Desses 27 estudos, 26 tiveram os resultados diferentes do que mostram as urnas no domingo (2.out,2022) e essas discrepâncias eram além do que permitia a margem de erro desses levantamentos.

O Datafolha fez pesquisas só em 4 Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Apenas em Minas Gerais o estudo da empresa do Grupo Folha ficou próximo do resultado das urnas.

O Poder360 fez um levantamento dessas pesquisas e comparou com os resultados das urnas.

A seguir, os estudos do Datafolha:

A seguir, quadros com pesquisas do Ipec para cada uma das 5 regiões do país:

No Sudeste, o ex-Ibope marcou 15 pontos percentuais de votos válidos a menos para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), reeleito no 1º turno.

O resultado de pesquisa mais próximo do das urnas foi também em Minas Gerais: para Romeu Zema (Novo), o ex-Ibope pontuava 6% a menos, e 7% a mais para Alexandre Kalil (PSD).

No Centro-Oeste, o atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi reeleito em 1º turno com 50,3% dos votos válidos, 4,3 p.p. a mais que o apontado pelo Ipec.

No Nordeste, a distância chegou a 14 pontos percentuais em Pernambuco: Marília Arraes (PSB), que alcançou 24% dos votos válidos, tinha 34% de intenções no ex-Ibope.

Outra grande diferença também foi registrada no Sergipe, onde o candidato do PT, Rogério Carvalho, marcou 44,7% nos resultados das urnas, mas aparecia com 20% no Ipec.

Na região Sul, o 1º colocado em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), aparecia com 29% no levantamento do Ipec. Terminou com 38,6% dos votos válidos.

No Norte, 1 candidato teve resultado com diferença maior que 10 pontos percentuais do que o ex-Ibope indicava: Marcos Rogério (PL), em Rondônia, foi para o 2º turno das eleições com 37% –a projeção do Ipec indicava 27%.