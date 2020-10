Irmão de radialista é morto a tiros em Calumbi

Um homem identificado como Rômulo Rodrigo, de 35 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (15), em Calumbi, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Rômulo estava trabalhando na reforma de sua casa, no Centro da cidade, quando foi surpreendido por dois indivíduos não identificados em uma moto, onde se aproximaram e efetuaram os disparos de arma de fogo na cabeça do mesmo.

Ainda de acordo com informações, o homem foi socorrido para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) em Serra Talhada-PE, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Rômulo era irmão do radialista, Ranilson Clebson, da Rádio Cultura FM da Capital do Pajeú. A vítima era muito querida no município e ainda não se sabe o que teria motivado o homicídio.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.