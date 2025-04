João Campos evita anunciar candidatura, mas PSB sela oposição firme a Raquel Lyra em congresso estadual

O Congresso Estadual do PSB, realizado neste sábado (5), em Recife, consolidou a estratégia de oposição do partido ao governo de Raquel Lyra (PSD) e reforçou o nome do prefeito João Campos como principal liderança da sigla para a disputa estadual de 2026. Embora tenha evitado se colocar oficialmente como pré-candidato ao Governo do Estado, Campos foi o centro das atenções e reafirmou o compromisso do PSB com uma oposição “firme, coerente e responsável”.

“O PSB tem feito seu trabalho na Assembleia Legislativa, marcando posição com responsabilidade. Identifica o que está errado, e o que for importante, vota para acontecer. Mas sempre com respeito, dedicação e compromisso”, declarou João Campos.

Em tom de liderança e articulação, o prefeito deixou claro que o partido se prepara para o embate político com o Palácio do Campo das Princesas:

“Aqui está a nossa tropa, o nosso time, que tem história, lealdade, tamanho e que vai fazer uma grande oposição ao governo do Estado, com correção, equilíbrio, mas com princípio”.

Durante o evento, o deputado estadual Sileno Guedes foi reconduzido à presidência do PSB em Pernambuco para um mandato de mais três anos, reforçando o alinhamento interno e a coesão da legenda.

João Campos também aproveitou o palanque para alfinetar a gestão estadual ao comparar programas educacionais que promovem intercâmbio de estudantes da rede pública. Ele criticou indiretamente o programa da governadora, após denúncias de que alunos enviados ao Chile estariam sem aulas e em condições precárias.

“Não tem perigo de eu mandar uma criança para outro país sem uma escola de qualidade e bem acomodada”, disparou o prefeito, em clara provocação à adversária política.

O clima do congresso, assim como nas edições municipais realizadas nas últimas semanas, foi de mobilização em torno de um nome: João Campos. Ainda sem assumir publicamente o projeto de candidatura, o prefeito do Recife se consolida como figura central da oposição ao governo estadual e peça-chave na disputa pelo comando de Pernambuco.

DO Júnior Campos