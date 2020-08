Jovem é morta a tiros após tentar salvar a vida do próprio pai em Serra Talhada

Uma jovem identificada como Rafaela Maria Alves da Silva foi assassinada a tiros na noite dessa sexta-feira (21), após tentar salvar a vida do próprio pai no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Rafaela estava na calçada da residência com seu pai identificado como Adnaldo Afonso Alves, quando dois homens em uma motocicleta estacionaram e começaram a efetuar os disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com informações, as vítimas foram socorridas para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas Rafaela não resistiu aos ferimentos e faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória no bloco cirúrgico.

O pai de Rafaela teve que ser transferido para uma UTI, num hospital particular da cidade, e seu estado ainda é considerado grave.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil segue investigando o caso de homicídio.

HOMICÍDIOS

Este é o 19º homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2020. O último vitimou Cícero Nunes Marinho, de 59 anos, que foi assassinado a golpes de faca no Centro da cidade.

