Jovem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar mulher com faca no Centro de Serra Talhada

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (19), no Centro de Serra Talhada, após descumprir uma medida protetiva de urgência e ameaçar sua ex-companheira com uma faca. Populares intervieram e acionaram a Polícia Militar.

Durante rondas pelo Centro de Serra Talhada, Policiais Militares do 14º BPM perceberam um tumulto e foram acionados por uma mulher que relatou ter uma medida protetiva contra o acusado. A vítima informou que o jovem, de 18 anos, está proibido judicialmente de se aproximar dela e da filha a menos de 200 metros.

Segundo o relato, por volta das 21h30, o homem passou várias vezes em frente à residência da mulher, localizada na Rua Agostinho Nunes de Magalhães, até sacar uma faca e ameaçá-la. Populares que presenciaram a cena intervieram para defender a vítima, fazendo com que o agressor se afastasse, embora continuasse observando de longe e proferindo novas ameaças.

Com a chegada da Polícia Militar, o acusado tentou se livrar da arma, arremessando um objeto por cima do muro de uma casa próxima, mas o material não foi encontrado.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido, juntamente com a vítima, à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e ameaça.