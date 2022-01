Jovem é preso por matar prostituta após briga com travestis

Imagens registraram a briga, a invasão do estabelecimento e a fuga do suspeito. Segundo a polícia, vítima não estava envolvida na confusão

Um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de matar uma garota de programa a tiros em uma boate de Anápolis, a 55 km da capital goiana. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, assassinada após o suspeito entrar em uma briga generalizada com travestis, não tinha envolvimento com a confusão.

Segundo a corporação, o crime aconteceu em 11/12/2020, no Setor Calixtolândia, região conhecida por ser frequentada por profissionais do sexo. Câmeras de segurança flagraram quando o suspeito e o irmão dele se envolveram em uma briga, na rua, com travestis.

Conforme explicação da polícia, durante a confusão, o irmão do suspeito ficou ferido no pescoço e precisou ser levado a um hospital.

Homicídio

O delegado responsável pela apuração do caso, Wllisses Valentim, informou que, após a briga, o rapaz foi para casa, pegou uma arma e voltou ao estabelecimento. Pelas imagens é possível ver quando o jovem pula o muro, invade a boate e aborda uma funcionária do local, a procura das travestis.

O investigador informou ainda que o suspeito estava muito embriagado. Após a abordagem à funcionária, ele começou a entrar nos quartos do local, onde se deparou com a vítima, Joana Souza, de 37 anos, e a matou com um tiro no peito.

Durante interrogatório, o rapaz confessou o crime e disse que “agiu de cabeça quente” por conta do que houve com o irmão dele, disse o delegado.

jhnoticias.com.br