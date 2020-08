Jovem morre em acidente após motorista perder controle de carro ao tentar desviar de sacola na BR-232

Um acidente na madrugada dessa quarta-feira (19) deixou um morto e quatro feridos na BR-232, em Encruzilhada de São João, no município de Bezerros, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro tentou desviar de uma sacola quando perdeu o controle do veículo e capotou.

Vinícius Andrade, de 21 anos, era estudante, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No carro ainda estavam três mulheres e outro homem todos da mesma família. Eles tiveram escoriações e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde deles é considerado estável. (G1)