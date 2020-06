Jovem serra-talhadense é vítima de FAKE NEWS nas redes sociais

O jovem serra-talhadense, Anderson Matheus de Souza Santos, de 23 anos, foi vítima de uma fake news (notícia falsa) em plena quarentena por conta do coronavírus, na manhã desta quinta-feira (04), pois circula nas redes sociais que o mesmo cometeu suicídio.

Em conversa com o Jornal Desafio Online, o jovem relatou que perdeu um amigo na noite dessa quarta-feira (03) e nesta manhã começou a circular uma foto sua, com a notícia de mau gosto.

“Pessoal, está rolando uma conversa que eu tinha cometido suicídio, e graças a Deus não procede, estou vivo, e tenho Deus no meu coração.

Perdi um grande amigo e irmão, nisso devem ter confundido as fotos e saíram com essa conversa, mas não procede”. Desabafou Anderson.”. Desabafou Anderson.

De acordo com o jovem, a família ficou desesperada com a notícia falsa que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, principalmente em grupos do whatsapp.