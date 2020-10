Jovens são assassinados a tiros no bairro Ipsep, em Serra Talhada

Dois jovens identificados como Vinícius Bezerra de Oliveira, de 21 anos, e Edilson Edson do Nascimento Ferreira, de 23 anos, foram assassinados a tiros na noite desse domingo (25), no bairro Ipsep, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, dois homens em uma motocicleta se aproximaram de Vinícius e Edilson, que estavam bebendo na calçada de uma residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles.

Ainda de acordo com informações, uma das vítimas tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo dentro de casa.

A Polícia Civil está investigando o duplo homicídio. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

HOMICÍDIOS

Este é o 26º homicídio registrado na Capital do Pajeú em 2020. O último vitimou o vendedor Marcondes Rodrigues, que foi morto a tiros no bairro Ipsep.

