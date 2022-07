Kaio reúne as oposições em Santa Maria da Boa Vista

O pré-candidato a deputado estadual Kaio Maniçoba (PP) mostrou habilidade política ao costurar apoios importantes no município de Santa Maria da Boa Vista, Sertão do São Francisco, fortalecendo sua caminhada rumo a uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Estão em seu palanque as principais lideranças de oposição da cidade.

“Nossa maior alegria é poder ajudar, estar próximo as pessoas e contribuir para o desenvolvimento de Santa Maria da Boa Vista e de Pernambuco. Estamos trazendo nossa experiência do legislativo, unindo com a do trabalho em órgãos importantes como o INCRA e IPA e a vontade de trabalho desses amigos que chegam para reforçar esse projeto voltado para atender ao nosso Sertão”, disse Kaio.

Integram o grupo os vereadores Jorge de Futuro e Binha do Mercado, o ex-prefeito Rogério Júnior, a ex-prefeita Eliane Costa, o ex-vice prefeito Bruno Medrado, os suplentes Jerry Gomes, Alessandro Medrado, Marcinho Ferro, Paulo de Dodó e Ana Graciliano, além dos ex-vereadores Tatá Medrado e Anselmo Gomes.

A costura renderá expressiva votação a Kaio Maniçoba na eleição deste ano e fortalece o grupo que irá fazer o enfrentamento ao atual prefeito em 2024. Do Nill Júnior