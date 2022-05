Lançamento de Biografia de Inocêncio Oliveira na Alepe relembra protagonismo e trajetória do sertanejo na politica nacional

O jornalista José Adalberto Ribeiro lançou ontem (23), na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a biografia do ex-deputado federal Inocêncio Oliveira, atualmente com 83 anos de idade. O evento contou com a presença de familiares de Inocêncio, do ex-governador João Lyra Neto, Carlos Porto, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), deputados estaduais e federais, vários prefeitos de diversas legendas, além de lideranças política de todo Estado.

Natural de Serra Talhada, Sertão do Pajeú, médico de formação, Inocêncio Oliveira iniciou sua vida pública em 1974, quando se filiou à ARENA em plena ditadura militar, permanecendo até se filiar ao PDS (partido político que a sucedeu no apoio ao regime) em 1980. Em 1985, durante o processo de redemocratização, filiou-se ao PFL, onde permaneceu durante a maior parte de sua carreira política. Em 2005 filiou-se ao PR.

Durante o governo do presidente Itamar Franco assumiu a presidência da República, como substituto constitucional, por nove vezes entre os anos 1993 a 1994, porque era presidente da Câmara Federal e substituto imediato do presidente, uma vez que o cargo de vice-presidente da república estava vago desde o afastamento de Fernando Collor de Mello e a posse de Itamar Franco na presidência.

Além da presidência da Câmara dos Deputados, Inocêncio Oliveira passou por vários cargos na mesa diretora, foi 1º e 2º Vice-Presidente, 1º e 2º Secretário. Em 2000, Inocêncio foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar no grau de Grande-Oficial especial pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Inocêncio foi eleito 10 vezes consecutivas como deputado federal, pelos partidos Arena dois mandatos, PDS uma legislatura, PFL, 5 oportunidades e PR mais dois mandatos.

Em setembro de 2013, Inocêncio Oliveira anunciou que não concorreria à reeleição e que estava se retirando da vida pública, declarou apoio ao primo Sebastião Oliveira para disputar uma vaga na câmara dos deputados. Sebastião Oliveira assumiu a liderança e deu continuidade ao legado da família na política. Outro familiar de Inocêncio que pretende ingressar na política é Waldemar Oliveira, irmão de Sebá, tudo indica que ele pode ser candidato a deputado federal, aumentando assim, a representação na política da família Oliveira que trouxe protagonismo nacional para o Estado e Serra Talhada.

Inocêncio Oliveira foi um líder político de gesto largos, atendia a todos sem distinção, trabalhou muito, não mediu esforços por um país mais junto, por um Pernambuco prospero, sem esquecer de promover o desenvolvimento de sua região, o Sertão do Pajeú e sua cidade Serra Talhada. Influente no meio político do campo da direita, ocupou posições estratégicas, como as presidências da Câmara dos Deputados e da República.

Pontuando a infância em Serra Talhada, atuação como médico, entrada na política partidária e a decisão de abandonar a vida pública, aos 76 anos, depois de quatro décadas de militância, o livro bibliográfico de Inocêncio Oliveira, é o resultado de uma pesquisa de quase um ano, feita pelo autor que teve como fontes entrevistas com o biografado, com figuras do mundo político, acervo de jornais e do Congresso Nacional. Informações do Lagoa Grande Notícias