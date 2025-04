Líder do Governo na Câmara sai em defesa de Manoel Enfermeiro: “Toda história tem dois lados”

Após denúncias feitas pelo servidor Renato Carlos da Silva contra o presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada, vereador Manoel Enfermeiro (PT), o líder do governo na Casa Legislativa, vereador Gin Oliveira, quebrou o silêncio durante sessão parlamentar desta terça (22) e saiu publicamente em defesa do presidente.

Em um pronunciamento com tom de solidariedade, Gin ressaltou que toda denúncia precisa ser apurada com responsabilidade e que os dois lados da história devem ser ouvidos. “Me solidarizo a tantas críticas direcionadas e talvez com cunho pessoal pra sua pessoa. Quero dizer que eu acho que toda denúncia tem que ser investigada, tem que ouvir os dois lados”, afirmou.

O parlamentar também criticou o que classificou como uma exposição prematura do presidente Manoel na imprensa local, sem o devido espaço para defesa. “Tenham certeza que o seu lado vai ser ouvido e que a justiça vai ser feita. Eu acho que ninguém merece ser tratado da forma que vossa excelência foi tratado na imprensa local aqui sem sequer, diria eu praticamente, ter tido o direito de uma defesa”, pontuou.

Embora tenha se colocado contra posturas desumanas, Gin reforçou sua confiança de que Manoel Enfermeiro terá oportunidade de se posicionar e apresentar sua versão dos fatos. “Dizer que não sou a favor de qualquer postura desumana, isso é da minha pessoa, mas acredito que toda história tem dois lados. E o seu lado, eu tenho certeza que nem que seja na justiça você vai apresentar e a gente vai ter aí um desfecho dessa história”, concluiu.

A reportagem também procurou o procurador da Câmara, Dr. Luan, citado por Renato Carlos na denúncia. Em resposta enviada ao blog, Luan afirmou: “Amigo Júnior, bom dia! Tudo bem sim, e com você? Tomei ciência dessa questão. Não sei bem do que se trata, do contexto, conteúdo de possíveis provas, etc. Na terça-feira devo me inteirar mais da situação.”

Do Júnior Campos