Lisbeth rebate Edson Moura e acusa desinformação: ‘Ele precisa ler as normas do Ministério da Saúde’

A secretária municipal de Saúde de Serra Talhada, Lisbeth Rosa, respondeu às críticas feitas pelo médico Edson Moura à inauguração do Centro de Parto Normal do município. Durante participação no programa Frequência Democrática, da Rádio Vila Bela FM, apresentado por Francys Maya, Lisbeth classificou como equivocadas e desatualizadas as declarações do ex-deputado e ex-prefeito de Tabira.

Moura afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais, que o centro seria um “elefante branco” e que a iniciativa representa um “retrocesso de mil anos”. Em tom duro, ele questionou a viabilidade do Centro de Parto e defendeu a cesariana como método mais seguro e preferido pelas mulheres, chegando a dizer que “de 100 mulheres, talvez 2 ou 3 queiram parto normal”.

Lisbeth reagiu destacando que tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam que 85% dos partos sejam normais, e apenas 15% cesarianas. Em Serra Talhada, o índice de cesáreas ultrapassa os 80%. “Então a gente está indo contra o que orienta a OMS e o Ministério da Saúde. Isso não é retrocesso. Nós estamos tentando trazer o melhor para nossas mulheres e para as nossas crianças”, frisou acrescentando:

“Eu acredito que esse profissional que fez esse comentário, essa observação, procure ler um pouquinho, se atualizar sobre as normas, que eu tenho certeza que ele vai pensar igual a gente.”

A fala de Moura causou repercussão ao deslegitimar o projeto que foi inaugurado com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e que representa um avanço nas políticas de parto humanizado na região do Pajeú.

Do Júnior Campos