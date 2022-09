Livramento: veja como ficou o carro de Patriota

O blog teve acesso com exclusividade à imagem de como ficou a S10 que trazia o candidato a Deputado estadual José Patriota. O acidente ocorreu por volta das quatro da manhã.

O veículo saiu da pista na BR 232, entre Arcoverde e Pesqueira, mas Patriota e o motorista, Markelson Diógenes, teve apenas ferimentos leves. O veículo estourou um pneu e perdeu o controle. O carro ficou bastante danificado.

O acidente foi grave pelo estado do veículo. Por sorte, não houve maior gravidade. A agenda intensa nessa reta final da campanha tem feito Patriota fazer ainda mais deslocamentos que a média entre Recife e as cidades onde tem base eleitoral no Pajeú.

Ele teve agenda em Itapetim, onde confirmou o apoio do prefeito Adelmo Moura. de lá seguiu para Recife, onde teve agenda ontem a noite. Ele retornava para o Pajeú.

Patriota passou por exames no Hospital Regional de Arcoverde apenas para confirmar que está bem e seguir agenda, segundo assessores ao blog. Foi liberado. O veículo sofreu graves danos após capotar e ele teve que aguardar outro veículo. Do Nill Júnior