Lojistas recebem unidades do Shopping Serra Talhada

Na manhã deste sábado (25), lojistas, empresas do Sistema S e bancos estiveram reunidos no Shopping de Serra Talhada, para a entrega dos cadernos de obras e unidades de suas salas comerciais.

O empresário responsável pelo empreendimento do Shopping, Murilo Duque, do grupo JDS, apresentou o projeto e esquemas de montagem da obra, e destacou o avanço nos negócios com a construção do Shopping Center na Capital do Sertão do Pajeú.

Em seguida o diretor-presidente da I malls Administração de Shoppings, João Graciliano, explicou como funciona uma administração de um shopping e destacou a importância de ser ter uma obra dessa no Sertão do Pajeú.

O engenheiro responsável pelo planejamento e construção do shopping, Carlito Godoy, falou emocionado sobre a construção do primeiro shopping no Vale do Pajeú.

“O Shopping Serra Talhada é um filho para mim, tenho muito cuidado com esse shopping. Teremos aqui dentro do shopping um centro médico empresarial com 13 pavimentos, 130 lojas e fachada de loja da Avenida Paulista. Os elevadores acabaram de chegar em Serra Talhada. Não foi projetado só o shopping, mas um macro plano de desenvolvimento de toda essa área”.

O Shopping Serra Talhada terá uma área bruta locável de 9.799,48 metros quadrados e está prevista a construção de 68 lojas com três salas de cinema, um game station, uma academia, 13 operações na praça de alimentação, 46 lojas satélites, três megalojas e três âncoras.

A previsão de conclusão é no final deste ano.