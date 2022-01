Mãe denuncia erro em sistema de matrículas em creche municipal de ST, diretoria responde

Durante o programa A Voz da Notícia, na rádio Vilabela FM, uma mãe entrou em contato para reportar um problema que aconteceu durante o processo de matrículas da Creche Municipal São João Batista, no bairro IPSEP, em Serra Talhada.

Segundo a ouvinte, que se identificou como Samara, a diretora da instituição de ensino orientou que os pais e responsáveis procurassem a creche logo cedo para retirarem fichas do atendimento que aconteceria a partir das 8h, por ontem de chegada.



Segundo a diretora, os responsáveis que chegassem antes disso já poderiam contar com a entrega das fichas que começaria às 5h, caso alguém já procurasse por elas nesse horário.

O problema é que, de acordo com Samara, ao chegar na creche o vigilante informou que as fichas já tinham sido entregue às 2h. O contato da ouvinte foi para relatar o transtorno e cobrar posicionamento da diretoria.

A redação do Vilabela Online entrou em contato com a diretora da Creche, Elza Leal, e ela explicou que tudo não passou de um mal entendido no qual o porteiro da creche teria ficado comovido com algumas mães que chegaram antes do esperado e esperavam pelo atendimento debaixo de chuva e acabou entregando a elas as fichas que estavam disponíveis.

Confira a nota completa enviada a esta redação:

A Creche São João Batista traz o respeito e humildade como pilares aos nossos pais e/ou responsáveis. Acerca das matrículas, a dinâmica de organização foi pensada para atender com o máximo de qualidade, sem deixar ninguém para trás.

Infelizmente o responsável pela entrega das fichas cometeu um equívoco, equívoco esse que já buscamos tratar. Pedimos desculpas pelo transtorno.

Realmente a orientação que foi repassada aos pais era de que a entrega das fichas teria início às 5h, porém o porteiro se adiantou devido a chegada precoce de alguns pais, que ficaram esperando na chuva, então ele não viu outra alternativa senão entregá-las e acabou causando esse transtorno.

Em conversa com os pais e responsáveis logo após a denúncia, redirecionamos as matrículas.

Na confiança em Deus rogamos para que tudo se esclareça.

Certos de cumprido nosso dever, contamos com a compreensão de todas as famílias envolvidas. Nós da São João Batista temos a honra de receber todos e atender com a qualidade que cada cidadão tem direito.



Estamos à disposição!