Mais de seis meses da morte de Albérisson Carlos

Já são mais de seis meses que o Presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros de Pernambuco (ACS-PE), Albérisson Carlos, 50 anos, foi executado com vários tiros em Recife. Ninguém foi preso até esta data.

Em 16 de fevereiro deste ano, Albérisson foi baleado na frente da entidade, no bairro da Madalena, na zona oeste do Recife. O militar foi encaminhado para o Hospital da Restauração, no Recife, não resistiu e veio a óbito por volta da 19h50.

“Uma vergonha para o Estado de Pernambuco, não ter desvendado este bárbaro crime até esta data”, questiona o blog. Curioso é que nem a Associação de Cabos e Soldados se manifestou sobre a data. Em sua rede social e também em sua página, não há uma menção à data. Do Nill Júnior