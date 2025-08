Mais um grave acidente na PE-390: advogado morre após colisão com animal

Mais um grave acidente foi registrado, na tarde desta segunda-feira (4), na PE-390, rodovia que liga Serra Talhada ao município de Floresta, no Sertão de Itaparica. A ocorrência, mais uma vez, teve como causa a presença de animais soltos na pista.

De acordo com as primeiras informações, o advogado José Roberto Ferraz Nogueira, conhecido como “Berto”, colidiu contra um animal quando trafegava de motocicleta a cerca de 5 km do distrito de Nazaré do Pico, em Floresta. O acidente ocorreu por volta das 16h40, na região conhecida como Fazenda de Ulisses.

Natural de Floresta, mas com fortes vínculos em Serra Talhada, José Roberto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ele era cunhado do vereador Pinheiro do São Miguel e tio do vereador Léo Pinheiro.