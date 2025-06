Manhã de domingo começa com chuva e tempo fechado em Serra Talhada; APAC prevê mais instabilidade à noite

O domingo (29) começou chuvoso em Serra Talhada. Desde as primeiras horas da manhã, moradores têm enfrentado pancadas de chuva e céu totalmente encoberto, trazendo um clima mais frio e úmido à Capital do Xaxado.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), o dia segue com céu parcialmente nublado a nublado, e há previsão de chuva rápida e isolada no período da noite, com intensidade fraca.