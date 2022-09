Márcia Fellipe, Priscila Senna e Tierry completam grade da Festa de Setembro

Após a polêmica dos shows cancelados de Gusttavo Lima e Wesley Safadão, a Prefeitura de Serra Talhada anunciou mais três atrações para recompor a grade da Festa de Setembro 2022.

As novas atrações são Márcia Fellipe, Priscila Senna e Tierry. Márcia Fellipe foi escolhida pelo público através de uma votação nas redes sociais, onde mais de dez mil internautas participaram. Priscila Senna ficou em segundo lugar na votação e também foi confirmada na festa. Elas se apresentarão no próximo domingo, dia 04, no lugar de Wesley Safadão.

Já o cantor Tierry foi anunciado como a atração que faltava para fechar a grade do dia 07 de setembro, data em que o sertanejo Gusttavo Lima se apresentaria na cidade.

A programação da Festa de Setembro contará com os shows de Limão com Mel, Marcia Fellipe

Priscilla Senna, Mano Walter, Felipe Amorim, Zezo, José Augusto, Melim, Xand Avião, Tierry, Jonas Esticado, Tarcísio do Acordeon e Fábio Diniz, além de vários artistas da região. Do Nill Júnior