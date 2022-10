Márcia oficializa apoio a Raquel Lyra

Depois de muita especulação, a prefeita Márcia Conrado finalmente oficializou o seu apoio à candidatura de Raquel Lyra para o governo de Pernambuco.

O anúncio oficial foi postado há pouco nas redes sociais da prefeita petista. “Sabe aquele sentimento de gratidão e força que vem dos amigos? É o sentimento que tive essa noite quando firmei junto aos meus amigos vereadores os motivos que me fizeram seguir minha consciência e meu coração, deixando claro que honro minha palavra e que buscarei sempre somar com esse grupo, que não se cansa de construir o melhor para Serra Talhada. Afinal, sempre estarei com Lula firme e forte como todo nordestino e nordestina. É Lula presidente e Raquel governadora”.

A oficialização do apoio ocorreu após reunião entre a prefeita, o vice-prefeito Márcio Oliveira e os vereadores da base governista China Menezes, Gin Oliveira, Manoel Enfermeiro, Ronaldo de Dja, Alice Conrado, Zé Raimundo, Antônio da Melancia, Agenor de Melo, Pessival Gomes, Romério do Carro de Som e Rosimério de Cuca. Do Nill Júnior