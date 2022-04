Marília Arraes prestigia espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

A pré-candidata ao Governo de Pernambuco visitou Fazenda Nova na reabertura da temporada, após dois anos de paralisação por conta da Covid-19

Pré-candidata ao Governo de Pernambuco, Marília Arraes (SD) assistiu o espetáculo da Paixão de Cristo, em Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, nesta quinta-feira (14). Acompanhada de seu marido André Cacau, de Maria Arraes, pré-candidata à deputada federal, Marília foi recebida com carinho pelos visitantes que estiveram no maior teatro ao ar livre do mundo e destacou o potencial turístico da região que necessita de investimentos e obras para alavancar a economia local.

“O espetáculo da Paixão de Cristo é um patrimônio que demonstra claramente a vocação de toda essa região para o turismo cultural. O Brejo da Madre de Deus e as cidades vizinhas possuem uma beleza exuberante, um clima agradável e uma tradição cultural muito rica. O que acontece, infelizmente, é que a falta de investimento permanente por parte do Governo do Estado, impossibilita o desenvolvimento econômico local. Não adianta tapar buracos e dar uma ‘maquiada’ no entorno durante a Semana Santa. É preciso trazer investimentos sólidos, permanentes, que gerem emprego e renda durante todo o ano”, destacou Marília.

Durante sua passagem por Fazenda Nova, Marília esteve acompanhada de Marcelo Gouveia, prefeito de Paudalho e coordenador de sua campanha, Victor Fialho (coordenador da campanha), Gustavo Gouveia (deputado estadual), Wanderson Florêncio (deputado estadual), Armandinho Dantas (pré-candidato a deputado estadual), Rossine Blesmany (ex-prefeito de Lajedo e pré-candidato a deputado estadual), Eudson Catão (ex-prefeito de Palmeirina e pré-candidato a deputado federal), Zé Augusto Maia (ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e pré-candidato a deputado federal) e uma série de lideranças políticas de Caruaru, São Caetano, Santa Cruz e região.

O potencial turístico, como destaca Marília, só poderá ser explorado a partir da manutenção e ampliação de toda a malha viária da região. “O que mais ouvimos da população é o descaso do Governo do Estado em relação às rodovias. Só há qualquer tipo de reparo na época da Semana Santa e mesmo assim até a área de Fazenda Nova. Se queremos desenvolver o potencial turístico da região, precisamos investir em estradas melhores, seguras e eficientes para a circulação da produção do comércio e da indústria local”, ressalta.

A PE-145, que liga a BR-104 até Brejo da Madre de Deus, é um dos exemplos da péssima qualidade das estradas da área.

Para Maria Arraes, pré-candidata à deputada federal, é preciso um olhar mais atencioso do Governo do Estado para a região. “Precisamos atrair visitantes durante todo o ano para garantir o crescimento da economia local. Mas para isso acontecer é necessário que haja estradas melhores e a solução de outros problemas crônicos, a exemplo da permanente dificuldade de abastecimento de água”, comenta.

Paixão de Cristo

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é considerada o maior espetáculo ao ar livre do mundo. São mais de 80 mil pessoas assistindo à encenação por temporada. Em cartaz desde 1968, o espetáculo já reuniu mais de quatro milhões de pessoas.

“Sempre me emociono quando venho a Nova Jerusalém. Esse espetáculo simboliza o tamanho do potencial e importância que Pernambuco tem para a cultura e a religiosidade brasileira. Um governo que realmente quer o desenvolvimento do nosso estado não pode abandonar uma das regiões com maior potencial econômico e cultura como essa”, concluiu. Do Nill Júnior