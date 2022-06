Mauricinho Melo deve assumir a Ciretran

O empresário Mauricinho Melo deverá ser o novo coordenador da 19ª Ciretran de Serra Talhada.

Procurado pelo comunicador Tony Alencar, da Rádio Cultura FM, o empresário confirmou que recebeu o convite para assumir o órgão e que teria aceitado, porém estaria aguardando o retorno da pessoa que lhe fez o convite para bater oficialmente o martelo.

O nome de Mauricinho Melo seria uma indicação do vereador Zé Raimundo ao deputado Rodrigo Novaes, com a aprovação da prefeita Márcia Conrado. Antes de Mauricinho foram especulados diversos nomes para a vaga deixada por Duquinho, a exemplo do assessor de gabinete da gestão Márcia, César Kaique.

Empresário do setor de eventos, Mauricinho Melo é filho do atual presidente da CDL, Maurício Melo. Do Nill Júnior