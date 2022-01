Média móvel de casos de Covid-19 sobe para 32 mil

O país também bateu a triste marca de 620 mil mortes pela doença neste domingo. Em seu pior momento, a curva da média móvel nacional chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho de 2021.

Especialistas acreditam que o aumento de casos visto nos últimas dias é resultado de uma combinação: dos dados que ficaram represados por conta da instabilidade do sistema de notificações do Ministério da Saúde e da disseminação da variante ômicron.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.