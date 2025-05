Meio ambiente: Pernambuco reduz desmatamento da Caatinga e Mata Atlântica pelo segundo ano consecutivo

O estado de Pernambuco reduziu o desmatamento nos dois biomas presentes em seu território pelo segundo ano consecutivo. O Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2024, divulgado pelo MapBiomas demonstrou a redução em 9% da retirada ilegal de cobertura vegetal da Caatinga e Mata Atlântica. Já no ano de 2023, Pernambuco foi o único estado do Brasil a reduzir o desmatamento na caatinga, com uma diminuição de 35%. A edição deste ano do documento foi divulgada nesta quinta-feira (15).

“Nós estamos investindo e fortalecendo a CPRH para promover as políticas ambientais em todas as regiões de Pernambuco. Pelo segundo ano conseguimos reduzir o desmatamento e isso é resultado de um trabalho integrado que vem sendo desenvolvido. Além, é claro, de garantir o reflorestamento de biomas tão importantes para a nossa biodiversidade, como a caatinga, a exemplo do investimento de R$ 16 milhões para o plantio de 500 mil espécies nativas”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

A vice-governadora Priscila Krause comenta que houve reforço na fiscalização. “O investimento que estamos fazendo na CPRH, como a renovação da frota de veículos, promove maior agilidade e uma atuação mais precisa das equipes de fiscalização ambiental, sobretudo nas áreas protegidas”, afirmou.

Em números absolutos, durante o ano de 2024 foram 14,7 mil hectares de áreas desmatadas ilegalmente, número menor do que em 2023, quando foram identificados 16,2 mil hectares de supressão vegetal. como a renovação da frota.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira, o desempenho positivo de Pernambuco se deve à implantação de políticas públicas efetivas. “Manter as árvores em pé é um desafio que vale a pena aceitar. A intensificação do monitoramento e fiscalização da CPRH, aliados às ações que privilegiem a educação ambiental, a justiça climática e um desenvolvimento econômico verde mostram que um resultado como esse é possível”, argumentou.

Em 2022, o MapBiomas apontou uma área desmatada de 21,8 mil hectares em Pernambuco. Os números apontam uma redução significativa e gradativa desde o início da atual gestão estadual.

Para o diretor-presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), José de Anchieta, os números são resultados de investimentos que vem sendo feitos nos últimos dois anos. “Desde o início do governo Raquel Lyra, Pernambuco tem virado a chave na questão ambiental. Isso é uma prática que vai continuar e estamos aprimorando o nosso plano de fiscalização para que esses números atinjam dados mais robustos”, pontuou.

MAPBIOMAS – Este é o sexto ano consecutivo em que o MapBiomas Alerta divulga o raio-x do desmatamento em todos os biomas brasileiros. O projeto é uma iniciativa do Observatório do Clima, cocriada e desenvolvida por uma rede multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia com o propósito de mapear anualmente a cobertura e uso da terra do Brasil e monitorar as mudanças do território.