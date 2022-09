Modalmais/Futura: Bolsonaro lidera disputa contra Lula com 40,1%

Pesquisa eleitoral divulgada nesta quinta-feira (1º/9) aponta Jair Bolsonaro com 40,1% e Lula com 36,9%

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (1º/9) pelo banco de investimento Modalmais e o instituto Futura Inteligência aponta distância de 3,2 pontos percentuais entre os candidatos à frente da corrida presidencial. Jair Bolsonaro (PL) apresenta 40,1%, enquanto Lula (PT) tem 36,9%.

Os números fazem parte de pesquisa estimulada, na qual os entrevistadores apresentam uma lista de candidatos ao eleitor.

Em comparação com a última sondagem, divulgada em 28 de julho, a preferência do eleitorado por Jair Bolsonaro (37,5%) aumentou 2,6 pontos percentuais, enquanto Lula (36,9%) manteve o resultado.

No cenário em que 12 candidatos disputam o pleito, Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar com 10,1% das intenções de voto. Em seguida, Simone Tebet (MDB) pontua 2,2%. Outros nomes da terceira via também pontuaram, como Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (PROS), cada um com o,4%, Roberto Jefferson (PTB) com 0,2%, Sofia Manzano (PCB) e Léo Péricles (UP) com 0,1% cada.

Na manhã desta quinta-feira (1º/9), o TSE barrou candidatura de Roberto Jefferson à Presidência da República. PTB terá 10 dias para apresentar outro candidato.

A pesquisa também registra que 4,6% pretendem votar branco ou nulo e que 4,6% não sabem ou estão indecisos sobre em quem votariam.

Em eventual segundo turno entre os dois candidatos na liderança, Lula tem 45,3% das intenções de voto, ante 43,8% de Jair Bolsonaro. A parcela dos que votariam branco ou nulo é de 9,0%, enquanto 1,9% não sabem/não responderam.

Apesar de liderar as intenções de voto, Bolsonaro registra a maior rejeição do eleitorado com 40,7%, ante Lula, com 38,9%

Já na espontânea, na qual os eleitores não recebem a lista de candidatos, Bolsonaro lidera com 38,8% ante a parcela de 37,7% do eleitorado que pretende votar em Lula.

A pesquisa da Futura, encomendada pelo banco digital Modalmais, está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-07639/2022. Foram consultadas 2 mil pessoas em todo o território nacional. A margem de erro máximo estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a confiabilidade é de 95%.

