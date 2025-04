Monstro em Serra Talhada: Homem mantém mãe e filho em cárcere privado, submetendo-os a maus-tratos

Neste sábado (25), policiais militares do 14° BPM atenderam uma ocorrência de maus-tratos e cárcere privado no bairro São Cristovão, em Serra Talhada. A denúncia foi feita pela coordenadora do CREAS, que relatou que uma senhora e seu filho estavam sendo mantidos em condições desumanas dentro de sua residência.

Ao chegarem no local, os policiais constataram a gravidade da situação. A porta da casa estava trancada, sendo necessário o uso de uma chave reserva para acessá-la. Dentro, os policiais encontraram o ambiente em completo abandono: fezes espalhadas pelo chão, forte odor de urina, ausência de alimentos e roupas, além de um pote de água com larvas. As vítimas, uma senhora de 72 anos, aposentada, e seu filho de 45 anos, também aposentado, estavam visivelmente debilitados, sem condições básicas de sobrevivência.

Informações apuradas no local indicam que o suspeito, um eletricista de 50 anos, responsável pelos maus-tratos, demorava até três dias para trazer alimentos para as vítimas. Elas chegaram a pedir comida para vizinhos, sobrevivendo da caridade da comunidade. O homem, identificado como o esposo da senhora, havia levado os cartões de benefícios das vítimas e, conforme relatos, não pagava o aluguel da casa há meses.

Após o socorro das vítimas pelo SAMU, que as levou ao HOSPAM em estado de debilidade, a polícia foi até o endereço do acusado. No entanto, ele não foi localizado, e sua esposa informou que ele havia saído com os cartões e a chave da casa. A situação foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi formalizado e as devidas providências foram tomadas.

As vítimas seguem em atendimento médico e aguardam os desdobramentos do caso, que envolvem graves acusações de maus-tratos, sequestro e cárcere privado. A polícia continua as investigações para localizar o acusado e garantir que a justiça seja feita.