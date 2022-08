Morre aos 61 anos, no Recife, o poeta Miró da Muribeca

Faleceu, neste domingo (31), o poeta Miró da Muribeca. O comunicado foi postado nas redes sociais do artista. O artista lutava contra um câncer com metástase, descoberto em 2020. Miró deixa um filho e um neto.

“Ele faleceu no Hotel Central, com o qual mantinha uma relação muito íntima. [Antes] Ele estava numa clínica particular internado, mas no começo do mês ele pediu para ir para o Hotel Central. Ele estava atendido por cuidadores, 24 horas por dia. Ele chegou a ter algumas internações rápidas já nessa fase terminal do câncer, contra o qual lutava há dois anos. Ele faleceu provavelmente dormindo. Quando amanheceu e foram checar os sinais vitais, ele tinha ido a óbito”, contou o escritor Wellington de Melo, que era amigo, editor e biógrafo de Miró.

O velório acontece na Capela do Cemitério de Santo Amaro, região central do Recife, a partir das 16h. O sepultamento está marcado para a segunda-feira (1º), às 11h.

O poeta João Flávio Cordeiro da Silva, o Miró da Muribeca, 61 anos, foi internado em maio deste ano, num hospital público do Recife, em decorrência de problemas de saúde que vinha enfrentando há algum tempo.

De acordo com a assessoria de imprensa, o artista estava com a saúde debilitada devido à dependência de bebidas alcoólicas, já havendo sido internado em clínicas de reabilitação.