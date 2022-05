Morre motoqueiro Fábio Santana, após colidir com carro na PE 430 em São José do Belmonte

Um grave acidente, ocorreu nesta sexta-feira 20 de maio, na PE 430 nas proximidades da entrada do Sítio Barreiros em São José do Belmonte.

Segundo as informações, o acidente ocorreu por volta da meia noite, envolvendo um carro e uma moto, que colidiram de frente.

O condutor da moto, que atendia pelo o nome de Fábio Santana, familiarizado no Sítio Jurema, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já a condutora do carro e a passageira, sofreram apenas escoriações leves. Informações do geobelmonte