Morre pai do ex-prefeito Dêva Pessoa

Faleceu na noite desta terça-feira (31/05) o senhor Zacarias Silvino da Silva, de 89 anos, pai do ex-prefeito de Tuparetama, Dêva Pessoa. Seu Zacarias foi comerciante durante décadas no setor de mercado e padaria.

Emocionado, Dêva comunicou a passagem do pai nas redes sociais. “Hoje às 22h20 eu, Sávio Pessoa e Norma perdemos nosso pai, tão amado e bem cuidado por todos da família e todos da casa que nos ajudaram, conviveram e convivem conosco. A nossa eterna Gratidão. Devolvê-lo ao seu lar e ao seu Amor Eterno, Dona Terezinha, sem vida, foi a minha mais triste missão. Perdão minha mãe, não foi vontade nossa, mas sim de Deus. Quantas saudades meu bodegueiro. Descanse em Paz meu Pai, meu herói, meu guerreiro”, escreveu.

O corpo está sendo velado na residência do comerciante no centro da cidade e o sepultamento acontecerá às 16h, no Cemitério do Bairro Vila Bom Jesus. Ele deixa três filhos: Dêva, Sávio e Norma. Do Nill Júnior