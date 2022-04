Morre radialista Sérgio Roberto

Faleceu neste domingo (10/04), vítima de um infarto, o radialista Sérgio Roberto Braz, que passou por diversas emissoras do Sertão e Agreste, atuando principalmente no rádio de Arcoverde.

O profissional teve passagens pelas rádios Cardeal AM, Itapuama FM e Independente FM de Arcoverde; Bitury FM, de Belo Jardim, e Cultura FM, de Serra Talhada.

A Rádio Independente FM destacou o papel do comunicador no rádio arcoverdense. “A Radio independente se solidariza na dor da família do comunicador Sérgio Roberto pelo seu falecimento ocorrido na tarde deste domingo e presta condolências aos familiares e amigos enlutados. Sérgio Roberto trabalhou na rádio Independente durante vários anos, nossa singela homenagem a esse grande comunicador que fez história no rádio Arcoverdense”.

Uma brilhante voz que se cala, escreveu o Museu do Rádio Arcoverde nas redes sociais. “É com muita tristeza que recebemos o falecimento do Radialista Sérgio Roberto. Profissional da comunicação que nos deixou neste dia 10/04/22 de um Infarto. Com passagens pela Radio Cardeal AM, Rádio Bitury FM de Belo Jardim, Radio Cultura FM de Serra Talhada, Itapuama FM e Independente FM onde animava as manhãs com o programa Bom dia nossa gente! Deixamos aqui nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e colegas de profissão. Uma brilhante voz, que se cala”.

O prefeito de Arcoverde, Wellington Maciel, emitiu nota de pesar. Sérgio atuou na campanha eleitoral do prefeito em 2020. “Lamento profundamente neste domingo, 10 de abril, a partida do meu grande amigo Sérgio Roberto Braz, vítima de um infarto. Sérgio trabalhou intensamente durante a nossa campanha eleitoral, em 2020, e sempre estava a postos quando mais precisei. Também era um dos nossos grandes parceiros com iniciativas que desempenhou em vida, aqui na cidade de Arcoverde. Expresso aos familiares e amigos os meus sinceros sentimentos, neste momento de grande perda. Que Deus conceda a todos o necessário conforto”, diz a nota. Do Nill Júnior