Motoristas da coleta de lixo denunciam atrasos salariais e condições precárias de trabalho em Serra Talhada

Motoristas que atuam na coleta de lixo Serra Talhada denunciaram ao blog do Júnior Campos, atrasos recorrentes no pagamento dos salários, além de más condições de trabalho. Ao contrário do que foi inicialmente informado, os profissionais são contratados diretamente pela Prefeitura Municipal e não possuem vínculo com a empresa Piemonte, responsável apenas pelos serviços de capina e varrição no município.

De acordo com um dos motoristas de carros compactadores, que pediu para não ser identificado, os pagamentos não têm data fixa e, com frequência, há um mês de atraso. Os trabalhadores também afirmam não ter direito a vale-alimentação, adicional noturno, férias, 13º salário ou qualquer tipo de benefício trabalhista. “Trabalhamos feito escravos. Não tem hora de parar, não tem almoço, não temos carteira assinada. A gente só entra e começa a trabalhar, sem exame, sem contrato”, desabafou.

Atualmente, sete motoristas atuam na coleta, que é realizada em dois turnos. “Na turma da noite, o pessoal entra às 16h e só para às 2h ou até 3h da manhã. E nem janta recebem. Tem gente aqui com mais de oito anos de trabalho sem nunca tirar férias ou receber um décimo”, contou o trabalhador.

O problema se estende também à segurança dos veículos. Segundo ele, os caminhões circulam frequentemente com pneus carecas e excesso de peso. “Já aconteceu de a gente sair pra trabalhar com caminhão quase estourando o pneu. É um risco pra todo mundo.”

Na noite da segunda-feira (12), os motoristas informaram que o posto de combustíveis onde os caminhões são abastecidos bloqueou o fornecimento, devido a pendências da Prefeitura com o fornecedor. “Vi um caminhão tentando abastecer e o frentista disse que o abastecimento estava bloqueado”, relatou.

O coordenador da empresa Piemonte, Fabrício Gomes, se manifestou, esclarecendo que a empresa não tem qualquer vínculo com os motoristas ou os caminhões de lixo. “Nosso contrato é de 175 pessoas da capina, varrição, e são todos com carteira assinada. Não tem ninguém sem carteira assinada e os motoristas não fazem parte do quadro da Piemonte”, afirmou.

Do Júnior Campos