Motosserra e TV são furtadas de residência em Serra Talhada

Uma casa foi invadida na Fazenda Campos de Pax, em Serra Talhada e, segundo o proprietário, foram furtadas uma motosserra e uma TV que se encontrava dentro do imóvel.

O dono não sabe precisar exatamente o dia em que o furto ocorreu, pois não mora no local.

Ao chegar na casa, observou que a porta do seu quarto estava arrombada e os objetos já tinham sido levados.

Diante do ocorrido, pede providências.

As informações foram obtidas pela produção do Programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online