Mulher agride companheiro e homem com murros e arranhões em Serra Talhada

Um homem foi agredido fisicamente por sua companheira e procurou a delegacia de Serra Talhada para se justificar dizendo que se defendeu das agressões.

O caso aconteceu no Bairro IPSEP, em Serra Talhada, e de acordo com o homem, há uns dois meses o casal já vinha se desentendendo e no atrito mais recente entre eles, agressões físicas com murros e arranhões foram efetuados pela mulher, enquanto o homem tentava se defender dela.

Ele afirma que arranhões foram deixados em seu corpo, mas que não agrediu-a, apenas se defendeu de suas agressões. Por isso compareceu à delegacia da cidade por este motivo para fins de direito.

As informações foram obtidas pela produção do Programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online