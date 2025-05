Mulher denuncia agressão do companheiro no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Na madrugada desta segunda-feira (12), uma mulher foi vítima de agressão dentro da própria residência, localizada na Rua 04, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe do 14º BPM foi acionada pela Central de Operações para verificar uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima chorando e gritando por socorro, tentando sair da casa. Ela relatou que havia sido agredida pelo companheiro, na presença dos filhos, e apresentava lesões visíveis.

O suspeito estava no local e foi conduzido, junto com a vítima, à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

O caso será investigado pela polícia.